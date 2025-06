Mulher de 28 anos é assassinada a tiros dentro de casa em Itapajé

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Foi o nono homicídio registrado neste ano no município, conforme dados da SSPDS

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros nessa sexta-feira, 6, em Itapajé , município do Vale do Curu. Marina, como a vítima foi identificada, foi morta dentro da própria casa, localizada no bairro Esmerindo Gomes .

Com a morte de Marina, subiu para nove o número de homicídios registrados neste ano em Itapajé, conforme dados da SSPDS. No mesmo período do ano passado, também nove assassinatos tinham sido registrados no município.