Quixadá vai receber primeiro Festival de Mentira do Sertão Central

O distrito de Boa Água/Cipó dos Anjos, em Quixadá , vai receber na quarta-feira, 16, o primeiro Festival da Mentira do Sertão Central . Promovido pela Casa de Saberes Cego Aderaldo , o evento vai reunir os melhores contadores de histórias da região a partir das 18h, no Ponto de Cultura Boi Coração.

O festival é patrocinado pelo Prodeter (Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste), por meio do Centro Cultural Banco do Nordeste; e do Governo Federal.

A inscrição será feita no local do evento, junto aos organizadores. Cada candidato vai ter cinco min para contar a mentira mais elaborada e cativante, tendo ao todo 15 vagas disponíveis.

A premiação será dada com base na decisão popular, levando o título de maior contador de mentiras do Sertão aquele que mais criativo for. O primeiro lugar ganhará um troféu e a premiação de R$ 200. O segundo recebe R$ 100 e completando o pódio, o terceiro mais mentiroso vai receber R$ 50.

O contador de causos Xodózinho de Quixadá vai conduzir a programação no local. O Mestre Chico Emília e o poeta e repentista Joel do Repente são atrações confirmadas para as festividades.

A Casa de Saberes Cego Aderaldo, realizadora do festival, é um espaço do Governo do Ceará e integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Serviço



Programação Casa de Saberes Cego Aderaldo:

1º Festival da Mentira do Sertão Central - 16 de abril (quarta-feira)

18h – Apresentação inicial, com Xodó do Nordeste

18h- Início das inscrições

18h30 – Apresentação de Chico Paulino, por Gabriel Cavalcante

19h – Apresentação de bonecos com Chico Emilia, Joel do Repente

20h – 5 minutos até 15 inscritos

Local: Ponto de Cultura Boi Coração – Boa Água/Cipó dos Anjos

GRATUITO – CLASSIFICAÇÃO LIVRE