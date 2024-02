CE: Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-namorada

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriram, na última sexta-feira, 23, um mandado de prisão em desfavor de um homem de 20 anos, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência e cometer crimes de injúria e ameaça contra a ex-namorada, de 28 anos.

A captura do homem aconteceu no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Já os crimes foram cometidos no último dia 12 de dezembro, em Quixadá, a 163 km de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A localização do homem foi possível após um trabalho de investigação realizado pela Delegacia da Mulher de Quixadá.