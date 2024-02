Estagiário de fórum é preso por vazar informações sigilosas da Justiça no Ceará

O suspeito, que era estudante de direito, teria repassado as informações para um grupo atuante no tráfico de drogas em Banabuiú e Quixadá

Um homem de 24 anos foi capturado nesta quarta-feira, 21, pela Polícia Civil do Estado do Ceará suspeito de ação conivente com um grupo criminoso ativo na prática de tráfico de drogas nos municípios de Quixadá e Banabuiú, no Sertão Central. O alvo da investigação é estudante do curso de direito e teria repassado informações sigilosas da Polícia e do Poder Judiciário.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações realizadas pela Delegacia Municipal de Banabuiú junto a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá apontaram que o suspeito — que estagiava no fórum municipal – teria repassado informações sigilosas a um suspeito de tráfico de drogas que atua no Sertão Central.