Papa nomeia novo bispo da diocese de Quixadá

A diocese de Quixadá recebeu a nomeação de novo bispo nesta quarta-feira, 10. Papa Francisco decidiu que padre Aurélio Pinto de Sousa será o quarto bispo da diocese quixadaense. O religioso fazia parte do clero da diocese de Tianguá.

A vaga de bispo que Aurélio irá preencher era de Dom Ângelo Pignoli. O bispo emérito pediu a renúncia ao papa em 2021, quando completou 75 anos, conforme regra do Direito Canônico. Dom Ângelo foi bispo de Quixadá por 14 anos.

Quem é padre Aurélio Pinto, novo bispo da diocese de Quixadá

Natural de Guaraciaba do Norte, padre Aurélio Pinto ingressou no Seminário São José, em Tianguá, em 1994. Cursou Filosofia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, em Fortaleza, e fez bacharelado e mestrado em Teologia no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus.

A ordenação diaconal de Aurélio foi realizada no dia 19 de março de 2003, e a ordenação presbiteral aconteceu no dia 12 de julho de 2003. Desde o ano de 2003 é professor de Liturgia, Sacramentos e Mariologia na Faculdade Católica de Fortaleza. Em 2009, deixou o Brasil para fazer doutorado em Teologia dogmático-sacramental em Roma.

Após voltar ao Ceará depois do doutorado, assumiu a função de administrador da Área Pastoral São Pedro (2014 a 2016) e também foi pároco da paróquia São Pedro (2016 a 2022), em Tianguá. Desde o início deste ano é pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Viçosa do Ceará.