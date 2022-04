Vídeo mostra mulher em luta corporal com assaltante em Caucaia

Câmeras de vigilância registraram uma mulher reagindo a um assalto nessa sexta-feira, 8, no Centro do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As imagens mostram o criminoso abordando a vítima em uma bicicleta. Para impedir a ação, ela entra em luta corporal com ele, fazendo com que o assaltante caia da bicicleta e fique sem camisa. Apesar disso, o homem consegue levar o celular da vítima.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito de praticar o crime havia sido localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso. “Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade que realiza diligências visando identificar e capturar o suspeito”, disse a corporação. As imagens de câmeras de segurança deverão auxiliar os trabalhos policiais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360

