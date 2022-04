Suspeitos de tentativa de homicídio trocam tiros com PMs e um é baleado

Repórter do caderno de Cidades

Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio no final da noite dessa sexta-feira, 8, no bairro Outra Banda, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Policiais militares passavam pelo local e flagraram o crime; a dupla disparou contra a composição e, na troca de tiros que se sucedeu, um dos suspeitos foi baleado.

As informações são da assessoria de Comunicação da PMCE. Com a dupla, foi apreendida uma pistola calibre 380 e a moto que eles usavam, que constava como roubada. Os suspeitos foram identificados como Márcio Venâncio Andrade Sousa, de 21 anos, que é quem foi baleado e encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF); e Francisco Gael Santos da Silva, de 31 anos.

Conforme o auto de prisão em flagrante da dupla, por volta das 23h40min policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) trafegavam pela rotatória do bairro e visualizaram os autuados em uma moto disparando contra a vítima. Esta foi lesionada na perna esquerda.

Os militares deram, então, início a uma perseguição contra os suspeitos. O garupeiro chegou a efetuar disparos contra os militares, que revidaram. "Em dado momento da perseguição, os acusados caíram da motocicleta, mas continuaram a efetuar disparos contra os policiais, que, no revide, alvejaram um dos flagranteados, rendendo-os, por fim", consta na decisão da audiência de custódia a qual os dois foram submetidos. Nenhum policial ficou ferido.

Na delegacia, a vítima informou que estava na calçada de casa, colocando sua moto para dentro, quando foi surpreendida pelos criminosos. Ele precisou correr para dentro de casa para se salvar dos tiros.

Em oitiva, Francisco Gael reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal e roubo. Já Márcio Venâncio não foi ouvido por ter sido hospitalizado. Ele não possuía antecedentes criminais.

O Plantão do 10º Núcleo Regional manteve a prisão dos dois em audiência de custódia. "A ação dos indiciados demonstra o destemor em relação a força policial e o completo desapego aos valores humanos e sociais, tentando assassinar a vítima, em situação típica do crime de execução, delito que, seguramente, traz inquietude ao tecido social, assustando a população e gerando sensação de insegurança pública, por isto, merece séria e exemplar reprimenda do Estado", justificou a juíza Ana Izabel de Andrade Lima Pontes.

