PMCE apreende nove espingardas no município de Poranga

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu nove espingardas no município de Poranga, a cerca de 359 km de Fortaleza, durante uma ação de fiscalização no último sábado, 29. A operação recolheu sete espingardas do tipo socadeira e duas de calibre 36, além de 30 munições.

O caso ocorreu no distrito de Arapuá, após a PMCE receber denúncias sobre a caça ilegal de pássaros popularmente conhecidos como "avoantes". Os policiais foram até o local indicado e flagraram um homem, que tentou fugir por dentro de uma casa, aparentemente abandonada. O indivíduo conseguiu escapar, mas deixou sete espingardas no local.

Durante o retorno à Delegacia, os oficiais encontraram dois rapazes em uma moto. O garupeiro carregava um saco nas costas, que aparentava conter armamento. A polícia iniciou a abordagem, mas os suspeitos fugiram, deixando cair duas espingardas.

As armas foram levadas até a Delegacia Regional de Crateús, para realizar o registro do Boletim de Ocorrência (B.O).

Nenhum dos homens abordados durante as operações foi preso. A PM reforça que informações sobre a identificação ou localização dos suspeitos podem ser feitas de forma anônima pelo número 181.



