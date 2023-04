Polícia Militar destaca mais de dois mil policias para operação de feriado

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) deflagrou, nesta sexta-feira, 28, a 10ª edição da operação “Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo” (ARPO), a ser realizada no período do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Serão 2.254 policiais atuando durante os quatro dias de ações.

Segundo a PMCE, a operação tem como meta combater crimes violentos letais no Estado, bem como os crimes direcionados contra o patrimônio público. Além disso, reforça a corporação, a ARPO visa aumentar a sensação de segurança dos cearenses durante o feriado.

Em anos anteriores, foram 40 armas de fogo apreendidas, 130 prisões em flagrantes realizadas, além de 62 mil abordagens de carros, motocicletas, táxis, veículos de aplicativo, ônibus e topics.

Ao O POVO, o coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Klênio Savyo Nascimento de Sousa, aponta que a ARPO atua em todo o território estadual até segunda-feira, 1, sendo orientada pelas estatísticas criminais da PMCE — o intuito é usar os dados para direcionar as ações dos policias.

“A Operação ARPO é uma realidade no sistema de segurança pública do estado do Ceará. Ele é realizado pela Polícia Militar, mas conta com o apoio e a integração dos demais órgãos que existem no sistema. Ela [a operação] atua em todo o território estadual”, afirma Klênio Savyo.

O comandante-geral da PMCE também aponta para os desafios a serem enfrentados pela corporação durante o feriado. “Nos últimos anos, a população, em decorrência da pandemia, esteve trancada em casa. Mas, nesse ano, já tivemos Carnaval e Semana Santa. O sistema de segurança pública está atento a essas situações. A PMCE dará a guarda necessária para que a população possa desfrutar de seu lazer”, atenta.

Em relação às medidas que podem ser tomadas pela população como forma de mitigar problemas, Klênio Savyo orienta que excessos não sejam cometidos durante o período do feriado. “É preciso cautela, principalmente no trânsito. Se for dirigir, não beba. Como é um feriado prolongado, muitos vão viajar”, declarou.



