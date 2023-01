SSPDS confirmou que Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência contra o idoso no interior do Ceará

Um idoso de 80 anos foi encontrado por bombeiros civis de Poranga, a 359,6 km de Fortaleza, com sinais de lesão corporal. A vítima estava com cortes nos pulsos e afirmou que o autor da agressão era o filho. O homem não foi encontrado após o crime. O caso ocorreu na sexta-feira, 6.

Os bombeiros fizeram o atendimento pré-hospitalar do idoso e acionaram a Polícia Militar para registrar a ocorrência. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) também foi acionado.

De acordo com uma postagem nas redes sociais de um dos bombeiros civis e secretário da Agricultura do município, Jaeger Pinho, também foi providenciada uma refeição para o idoso, que afirmava estar com muita fome.

Caso do idoso agredido em Poranga: denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou por meio de nota que a PMCE foi acionada para atender a vítima. O órgão também orientou sobre a importância de formalizar denúncias de ocorrências desse tipo para “dar prosseguimento investigativo sobre o crime”.



