Idoso é encontrado morto em roçado no município de Reriutaba

A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias da morte de um idoso de 70 anos, ocorrida na última sexta-feira, 18, no município de Reriutaba, a 285,7 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a morte ocorreu na localidade de Primeira Várzea.

Segundo os policiais, o homem foi encontrado sem vida em um roçado, com o corpo carbonizado.

Agentes da Polícia Forense estiveram no local e, em seguida, um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Tianguá e transferido para a Delegacia Municipal de Varjota, onde as investigações para identificar a causa da morte serão continuadas.

A suspeita inicial é que o idoso tenha morrido após inalar fumaça enquanto queimava o roçado. No entanto, as autoridades aguardam o laudo para confirmar a suspeita.

O processo de queimar o roçado, conhecido como “queimada” é bastante utilizado pelos agricultores para preparar a terra para uma nova plantação.

