Ceará recebe representantes da África para discutir políticas públicas de saneamento

Representantes de oito países da África chegaram nesta segunda-feira, 7, ao Ceará para conhecer as práticas de políticas públicas para saneamento rural e urbano adotadas no Estado, e que são referências no Brasil. A delegação africana fica na Unidade Federativa por uma semana e visita quatro cidades, entre elas Fortaleza. Momento é promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



De acordo com a entidade, estão na Cidade mais de 70 pessoas de Moçambique, Namíbia, Essuatíni, Malaui, Madagascar, Burundi, Etiópia e Angola. O grupo conta ainda com representantes do governo federal e especialistas em água e saneamento do Unicef que atuam nesses países.

O encontro é realizado pela instituição em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC). A delegação visitará instalações e terá encontros com agentes públicos locais nas cidades de Fortaleza, Cascavel, Eusébio, Jaguaruana e Russas.

Também participam do momento representantes de órgãos como: Ministério da Saúde (MS), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Secretaria de Cidades do Ceará, Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).

Ceará como destaque de políticas de saneamento

De acordo com Liliana Chopitea, chefe de Políticas Sociais do Unicef, os representantes dos governos africanos são de países que têm uma "população grande" e que apresentam "muitos desafios quanto ao saneamento" e deficiências no fornecimento de água, o que afeta principalmente a saúde de crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Isso afeta também muito em questões de gênero, porque as vezes a família tem que trazer água de muito distante e as meninas e mulheres é que têm fazer essa tarefa. Então já traz um recorte de gênero, porque elas tem que faltar aula," explica.

Liliana conta que os representantes solicitaram essa visita ao Brasil para conhecer soluções de saneamento e a Unicef decidiu promover esse momento. O Ceará foi escolhido então como destino por ser, segundo Liliana, "uma referência" no assunto, apresentando uma estrutura articulada.

"Ceará se destacou porque tem todos os componente, a agência reguladora, a companhia de água e esgoto e tem a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Todas essas instituições trabalham em conjunto para fazer a melhoria do saneamento", frisa Chopitea, citando a eficiência das tecnologias de conexões condominiais utilizadas pelo Estado.



O intuito desses encontros, segundo Liliana, é que as experiências vividas pelas cidades cearenses, escolhidas por se destacarem quanto ao saneamento, sejam compartilhadas. A programação vai até a sexta-feira, 11, entre missões a campo para troca de experiências, mesas de debate e lições aprendidas.

Liliana destaca ainda que esta é uma semana de "identificação" e que os representantes vão identificar como e quais políticas vão poder implementar em seu país. "Pode ser o inicio de uma colaboração entre governos", destaca a chefe de Políticas Sociais do Unicef.

