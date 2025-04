Com 36º C, Piquet Carneiro registra maior temperatura do Ceará nesta sexta, 18

Temperaturas podem chegar a 36°C no Estado até este sábado, 19, durante feriado da Semana Santa, intensificada por uma onda de calor ao longo do período

O município de Piquet Carneiro, a 310,79 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior temperatura do Ceará nesta sexta-feira, 18 – Sexta Santa. A região registrou 36º C, às 14 horas, conforme dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No ranking das maiores temperaturas, o município de Russas aparece em seguida, com 35.8º C. Em seguida vem Alto Santo, com 35.7º C, Jaguaruana (35.5ºC), Quixeramobim (35.4º) e Viçosa do Ceará (35.4 ºC). A maioria dos municípios registrou temperaturas acima dos 30ºC hoje.