Dois homens morrem em intervenção policial em Pindoretama

Dois homens morrem em intervenção policial em PindoretamaCom os suspeitos, a PM apreendeu uma pistola e um explosivo. Em 24 horas, o Estado registrou, ao menos, dez mortes decorrentes de intervenção policial
Dois homens morreram em uma intervenção policial registrada na madrugada deste sábado, 1º de novembro, em Pindoretama, município da Região Metropolitana de Fortaleza.
Na ação, ainda foi apreendida uma pistola, calibre .380, com numeração suprimida, e um artefato explosivo artesanal que trazia inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava patrulhamento de rotina na CE-040 quando avistou dois homens em uma motocicleta em “atitude suspeita”.
Ainda conforme a PM-CE, a dupla, ao avistar a presença dos policiais, começou a atirar contra os agentes de segurança. “Diante da agressão, os agentes desembarcaram do veículo e buscaram abrigo, revidando de imediato para cessar os disparos”, afirmou a PM-CE.
“Após o confronto, foi constatado que os dois homens haviam sido atingidos e estavam caídos ao lado de uma motocicleta Honda CB 300F”. Os suspeitos chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal de Pindoretama, mas não resistiram.
Em 24 horas, ao menos, 10 mortes por intervenção policial no Ceará
Em um período de 24 horas, pelo menos, 10 mortes decorrentes de intervenções policiais foram registradas no Ceará.
Em Canindé, a 118 km da Capital, sete suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreram após entrar em confronto com PMs por volta das 3 horas da madrugada de sexta.
Já durante à tarde, em Fortaleza, um homem morreu e outro ficou ferido em um tiroteio com PMs no residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter. Também nessa ocorrência um artefato explosivo de fabricação caseira foi apreendido pela PM.
De janeiro a setembro, 126 mortes por intervenção policial foram registradas no Estado, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). São nove mortes a mais que o registrado no mesmo período de 2024.