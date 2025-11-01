Dois homens morrem em intervenção policial em Pindoretama

Artefato explosivo artesanal com mensagens alusivas ao Comando Vermelho foi apreendido em ocorrência de intervenção policial que deixou dois mortos em Pindoretama / Crédito: Divulgação/PMCE

Dois homens morreram em uma intervenção policial registrada na madrugada deste sábado, 1º de novembro, em Pindoretama, município da Região Metropolitana de Fortaleza. Na ação, ainda foi apreendida uma pistola, calibre .380, com numeração suprimida, e um artefato explosivo artesanal que trazia inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho (CV).