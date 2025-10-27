Polícia Militar: 204 pessoas são detidas durante o fim de semana no Ceará

Polícia Militar: 204 pessoas são detidas durante o fim de semana no Ceará190 pessoas foram capturadas e 14 adolescentes apreendidos
A Polícia Militar do Ceará conduziu 236 pessoas suspeitas de delitos e apreenderam 48 armas de fogo, durante o fim de semana passado, entre os dias 24 e 26 de outubro. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira, 27.
Conforme a PMCE, 174 pessoas foram presas em flagrante, houve, ainda 16 cumprimentos de mandados de prisão e 31 lavraturas de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), além de 14 atos infracionais análogos a crimes. Um cumprimento de mandado por natureza cível também foi registrado.
Na sexta-feira, 24, foram apreendidas 16 armas de fogo, 15 no sábado, 25, e 17 no domingo, 26. A operação Atena ainda resultou em seis prisões, 11 veículos recuperados e 13 ocorrências de tráfico de drogas.
De acordo com a corporação, as ações de enfrentamento a criminalidade foram intensificadas e o resultado dos trabalhos policiais foram registrados em várias regiões.