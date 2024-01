Taxista de Fortaleza é encontrado morto em estrada de Pindoretama

Veículo foi encontrado na estrada que liga os municípios de Aquiraz e Pindoretama Crédito: Reprodução/Via Whatsapp O POVO

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (SindTaxi), Francisco Moura, afirmou que os parentes da vítima chegaram a receber ligações pedindo dinheiro para libertá-lo durante toda a madrugada. Ele lamentou os riscos a que a categoria está exposta. “Hoje a insegurança está muito grande. O taxista sai de casa, e a família fica tensa, nervosa, sem saber se o pai de família, se a mãe de família vai voltar para casa”, disse Francisco. Segundo Moura, a falta de abordagem preventiva por parte dos policiais, para evitar possíveis casos como o de Eron, é um dos principais problemas que precisam ser solucionados pelas forças de segurança do Estado. O presidente do sindicato também afirma ter procurado a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para pensar novas formas de assegurar a segurança dos motoristas no Estado, mas que até o momento não teve retorno. “Já conversamos na Secretaria de Segurança para instalarmos, com essa tecnologia que está aí, um equipamento dentro do táxi, onde o taxista possa acionar um dispositivo que chegue lá na Secretaria de Segurança alertando que nós estamos em perigo, mas infelizmente o Sinditaxi tem batido nessa tecla e não é ouvido pela segurança pública do Estado do Ceará”, conclui. Procurada pelo O POVO, a SSPDS afirma que o caso foi entregue à Delegacia Metropolitana de Aquiraz e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também estiveram no local para colher indícios que auxiliem nas investigações.

