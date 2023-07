Acidente com van que levava pacientes de Itaiçaba deixa dois mortos

Um acidente envolvendo uma van que transportava pacientes e um caminhão ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 10, em trecho da CE-040, no distrito de Patacas, no município de Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza. O motorista da van, de 63 anos, que ficou preso nas ferragens, e uma passageira do veículo, de 67 anos, morreram na colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o veículo, que levava os pacientes de Itaiçaba para consultas em Fortaleza, colidiu com a traseira de um caminhão em um dos trechos da rodovia.

O condutor do caminhão, que não teve ferimentos, teria realizado o retorno e diminuiu a velocidade para entrar na região de Granja Avine. Doze pessoas tiveram escoriações e lesões nos braços, pernas e cabeça. As vítimas foram atendidas e encaminhadas para unidades hospitalares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Motoqueiro morre após ser atingido por linha de pipa com cerol na Messejana

Homem é preso com mais de 20 kg de drogas em bairro de Fortaleza

Mais de 100 celulares são encontrados em carro após PM rastrear iPhone em Fortaleza

A Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local do acidente.

O acidente deixou óleo na pista e o excesso foi removido pelas equipes com o uso de pó de madeira no asfalto. A recomendação do CBMCE é de que os condutores reduzam a velocidade no trecho localizado nas proximidades da entrada da Granja Avine

Doze pessoas tiveram escoriações e lesões nos braços, pernas e cabeça. As vítimas foram atendidas e encaminhadas para unidades hospitalares.