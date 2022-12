Caminhão tomba e interdita rodovia em Pereiro

Não há vítimas em decorrência do acidente

Um caminhão tipo bitrem tombou no quilometro 35 da BR 226, na altura do município de Pereiro, a 354 km de Fortaleza. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 28, por volta das 3h da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas.

Na manhã desta segunda-feira, equipes da PRF estiveram no local. De acordo com o órgão, por volta das 11h30min a pista já estava liberada e o fluxo já estava restabelecido.

