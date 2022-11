Mulher é presa com 7 quilos de entorpecentes no interior do Ceará

No município de Independência, uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeita de tráfico de drogas. O material encontrado em posse da mulher, um total de sete quilos (kg) de entorpecentes, foi apreendido. Independência faz parte da Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado, a 300 km da Capital.

De acordo com informações recebidas pela Polícia Civil, uma suspeita de tráfico de drogas na região estava em deslocamento até o município de Crateús, em um ônibus intermunicipal. Uma equipe dos agentes de segurança pública se deslocou até a região indicada e foi capaz de identificar e prender a mulher, registrada como Ludimila da Silva Batista, de 21 anos.

A suspeita carregava consigo sete blocos de material entorpecente, análogos ao crack e à pasta base da cocaína. O material estava preparado para a comercialização, segundo informações oficiais da PC-CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mulher foi recebida na unidade responsável local, a Delegacia Regional de Crateús, e autuada em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhada a uma unidade prisional em seguida.

A possibilidade de outros indivíduos estarem envolvidos no esquema de tráfico ainda é investigada pela Polícia Civil, que não concluiu o caso.

Sobre o assunto Ex-secretário de Polícia Civil do Rio vira réu por obstruir Justiça

Elmano: 1º concurso será para Polícia Civil, após convocar já aprovados

Polícia Civil prende membros de grupos criminosos em Fortaleza

Polícia Civil prende suspeitos de homicídio por afogamento em Sobral

Atos antidemocráticos: Moraes cobra PRF, PF, PM e Polícia Civil dados de líderes

Tags