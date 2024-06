Grupo suspeito de homicídio é preso com armas em Pentecoste

Cinco homens foram presos no município de Pentecoste, no Ceará, neste domingo, 9, suspeitos de um homicídio ocorrido na noite anterior. Foram apreendidas duas armas de fogo e munições. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme a corporação, informações sobre a identificação e a localização do grupo foram repassadas para as equipes envolvidas no caso: Força Tática, Patrulha Rural e Policiamento Ostensivo Geral do 11º Batalhão Policial Militar, além do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI).

Os militares foram até a localidade de Santa Inês, da cidade de Pentecoste, e além de prender os cinco homens, apreenderam um revólver calibre .38, uma pistola calibre .40 e diversas munições. A ação ocorreu por volta de 6h20min e segue em andamento na delegacia de Itapipoca, conforme a PMCE.