Prefeito de Pentecoste colide contra árvore e é socorrido por moradores

O prefeito da cidade de Pentecoste, município no Litoral Oeste do Ceará, colidiu uma caminhonete contra uma árvore. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 29. João Bosco Pessoa Tabosa foi socorrido por moradores e, segundo informações da Prefeitura de Pentecoste, não havia outros passageiros no veículo.

A causa do acidente ainda não foi divulgada. Antes de colidir na árvore, ele havia batido em duas motos estacionadas. A assessoria do gestor municipal se pronunciou já na manhã desta sexta, 29, em suas redes sociais. Segundo eles, Bosco Tabosa recebeu cuidados médicos e está bem.

“Conforme o conhecimento de todos, o prefeito Bosco sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira, 28.03, sem nenhuma intercorrência grave. O gestor municipal encontra-se bem e já recebeu todos os cuidados médicos necessários”, disse em nota.