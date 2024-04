Moradores reclamam de árvore com risco de queda na Maraponga; saiba como denunciar

Moradores da avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, relatam a queda parcial de uma árvore após as fortes chuvas registradas em Fortaleza. Os galhos e troncos que se desprenderam da árvore chegaram a atingir o telhado de uma casa nesta quinta-feira, 28, quebrando a estrutura.

A vegetação do entorno preocupa os moradores. “Existem outras árvores que arriscam cair também. Além da senhora que reside, tem animais, pessoas que passam por aqui”, diz Santiago.

Como pedir recolhimento de árvores e galhos caídos

Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. Este contato da UrbFor é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência.

Caso as árvores ou galhos caiam no período noturno, nos fins de semana e em feriados, a demanda deve ser encaminhada ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193, segundo a UrbFor.