Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bebê de um ano morre após se afogar em balde no interior do Ceará

Bebê de um ano morre após se afogar em balde no interior do Ceará

Caso aconteceu no sábado, 4, na cidade de Penaforte. Polícia Civil investiga
Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma bebê de um ano morreu após se afogar em um balde de água, no sábado, 4. O caso aconteceu na cidade de Penaforte, no interior do Ceará, distante 565,59 km de Fortaleza.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do óbito.

Leia mais

De acordo com a SSPDS, na ocasião, a criança teria se afogado dentro de um balde de água e chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. A pasta não informou mais detalhes sobre a ocorrência. 

A Delegacia de Polícia Civil de Penaforte acompanha o caso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar