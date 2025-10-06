Bebê de um ano morre após se afogar em balde no interior do Ceará

Bebê de um ano morre após se afogar em balde no interior do CearáCaso aconteceu no sábado, 4, na cidade de Penaforte. Polícia Civil investiga
Uma bebê de um ano morreu após se afogar em um balde de água, no sábado, 4. O caso aconteceu na cidade de Penaforte, no interior do Ceará, distante 565,59 km de Fortaleza.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do óbito.
De acordo com a SSPDS, na ocasião, a criança teria se afogado dentro de um balde de água e chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. A pasta não informou mais detalhes sobre a ocorrência.
A Delegacia de Polícia Civil de Penaforte acompanha o caso.