PM apreende 60 quilos de maconha e produtos éroticos em Penaforte

Uma carga com 63 quilos de maconha e caixas com produtos de sex shop foram alvo de apreensão no município de Penaforte, a 565 quilômetros de Fortaleza.

A ação foi realizada pelos policiais militares da 3º Companhia Independente do 4º Comando Regional (3º CIPM/4º CRPM). Profissionais da Secretaria da Fazenda atuaram no apoio da fiscalização de cargas e identificaram a falta de documentos.

Ao verificar o veículo foram encontradas caixas com 80 tabletes da droga e caixas com produtos eróticos, que não possuiam nota fiscal. O motorista do caminhão fugiu e o material foi levado à Delegacia Regional de Brejo Santo.