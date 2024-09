Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar criança de 3 anos, em Penaforte

A vítima era neto do vizinho do capturado, conforme a Polícia Civil

Um homem de 44 anos, suspeito de estuprar uma criança de 3 anos, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 23, no município de Penaforte, a 565,59 km de Fortaleza. A vítima era neto do vizinho do capturado.

Na ocasião da detenção, equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram até a residência do suspeito notificar que ele seria testemunha de outro caso, mas, durante a diligência, um agente viu o menino de 3 anos, que teria sido abusado, correndo em sua direção.