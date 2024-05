Dupla suspeita de latrocínio é alvo de mandados de prisão, em Parambu

Na situação do crime, ocorrido no dia 10 de maio, os jovens teriam matado um homem de 50 anos

Um homem de 20 e outro de 21 anos foram alvo de dois mandados de prisão preventiva por latrocínio (roubo seguido de morte), nesse sábado, 18, no município de Parambu, a 415,1 km de Fortaleza,. Na situação do crime, ocorrido no dia 10 de maio, os jovens teriam matado um homem de 50 anos.

Conforme as investigações, eles matinham um relacionameto com a vítima e aproveitaram a proximidade para cometer o crime. Eles queriam roubar uma motocicleta, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Durante o crime, a vítima foi atingida por um objeto perfurocortante.