Jiboia é resgatada e devolvida para a mata em Parambu; CE registra 6 mil lesões por cobra

Corpo de Bombeiros orienta ficar longe de animais silvestres e acionar órgãos adequados para o resgate do animal

Uma cobra da espécie jiboia foi resgatada de uma residência em Parambu pelo Corpo de Bombeiros. Após encontrar o animal, a Guarda Municipal do município acionou bombeiros de Tauá para fazer a retirada da cobra. A jiboia de dois metros estava nos galhos da árvore do quintal de uma casa no bairro Horácio Alves.

Depois de atestar que o animal não tinha ferimentos, os bombeiros o devolveram para o habitat natural, em uma mata na beira de uma estrada. O Corpo de Bombeiros informa que a jiboia não é venenosa ou peçonhenta, por isso não há risco de envenenamento.

No entanto, é recomendado que a população mantenha distância do animal silvestre, pois a mordida da serpente pode provocar lesões. Em 2022, entre janeiro e novembro foram resgatadas 6.893 serpentes, sendo cerca de 6.500 delas da espécie jiboia.

