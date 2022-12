Bombeiros realizam Operação Férias com 115 guarda-vidas em praias do Ceará

Por conta do período de férias e o aumento na movimentação de banhistas e turistas em praias cearenses, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) terá 115 guarda-vidas atuando com foco na prevenção. As ações ocorrerão na Praia do Futuro e Sabiaguaba em Fortaleza, nas praias do Icaraí e Cumbuco, em Caucaia, além dos municípios de Aracati e Jijoca de Jericoacoara.

A operação deve se estender até o final de janeiro de 2023. O efetivo ficará distribuído em 24 postos, entre postos fixos e postos móveis, das 9h às 17h. Durante o período, militares farão uso de seis viaturas 4x4, sete motos aquáticas, quatro botes salva-vidas, onze quadriciclos e duas ambulâncias de resgate.

Este ano, somente entre janeiro a novembro, foram registrados 581 resgates em todo o Estado. O dado mais alarmante diz respeito à Praia do Futuro, em Fortaleza, onde 466 banhistas foram resgatados. A praia é considerada de alta periculosidade e exige cuidados ao entrar no mar.

