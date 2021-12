Homem mata cachorro e é preso em flagrante em Parambu

Animal morreu após ter sido atacado com facadas

Na noite dessa sexta-feira, 24, um homem atacou com facadas um cachorro na zona rural de Parambu, a 415,1 km de Fortaleza. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu. Menos de 24 horas depois, o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), as diligências foram iniciadas logo após os policiais militares tomarem conhecimento sobre o fato. De posse das informações necessárias, os PMs iniciaram as buscas e localizaram um suspeito de 30 anos.

Com o homem, uma faca que teria sido utilizada no delito foi apreendida. Após ser detido, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Tauá, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. O homem foi colocado à disposição da Justiça.

