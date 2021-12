Carcará é resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros em Maracanaú

Bombeiros militares de Maracanaú resgataram um carcará preso em uma casa do Conjunto Residencial Cágado, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O animal de grande porte ficou preso em uma prateleira de um quartinho de ferragens e a operação de resgate durou cerca de oito minutos.

A 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/2ºBBM) recebeu o aviso da ocorrência no último sábado, 18, e chegou ao local às 16h40min. De acordo com o subtenente da guarnição, Fernandes, o carcará estava preso nas ferragens dos fundos do quintal da casa do solicitante.



O salvamento elaborou um plano de ação e o colocou em execução para resgate da ave. A operação, então, resgatou o animal de grande porte sem lesões aparentes. Logo o carcará foi colocado em um liberdade em uma Área de Proteção Ambiental (APA) da região. A guarnição de Salvamento foi composta pelo: subtenente Fernandes, subtenente Alexandro, soldado Sílvio e soldado Darnley.

Segundo balanço de animais resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), um total de 5.827 animais foram resgatados pela equipe entre os meses de janeiro a novembro de 2021. Mesmo sem contabilizar dezembro deste ano, o índice já ultrapassou os de 2020 (5.217 resgates) e de 2019 (3.919 resgates).

