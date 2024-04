Acusados de atirar contra PMs em Paraibaba são condenados a 10 anos

Repórter do caderno de Cidades

A Justiça condenou a 10 anos e três meses de prisão uma dupla acusada de atirar contra policiais militares em novembro de 2022 em Paraibaba (Região Metropolitana de Fortaleza). A sentença foi proferida no último dia 21 de fevereiro e publicada na última quarta-feira, 27, no Diário de Justiça do Estado (DJCE).



Carlos Alberto Silva Honorato e Keven Praciano de Castro foram condenados pelo crime de integrar organização criminosa e disparo de arma de fogo — eles foram absolvidos pelo crime de resistência.



Eles haviam sido denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) ao lado de uma mulher, que foi absolvida das acusações. Havia ainda um quarto réu, Wesley Laurentino de Lima, que morreu em 2023.