Após troca de tiros, homem se afoga e é salvo por PMs em Paraipaba

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Dois homens suspeitos de trocar tiros com policiais militares foram presos nessa sexta-feira, 4, em Paraibaba (Região Metropolitana de Fortaleza). Durante a fuga, os homens colidiram o carro em que trafegavam, e um deles tentou fugir a nado por um açude. Ele acabou se afogando e foi salvo pelos PMs.

As informações são da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Conforme a corporação, era por volta das 12h30min quando uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu informações de que indivíduos em um carro, na localidade de Camboas, estavam armados. Eles foram identificados como Carlos Alberto Silva Honorato, de 23 anos, e Keven Praciano de Castro, de 21.

Ao se depararem com os suspeitos, foi dada ordem de parada, mas a dupla desobedeceu. "Os suspeitos só pararam o veículo no distrito Alto do Cipó ao colidirem contra uma árvore e desembarcaram atirando contra os policiais militares, que revidaram os disparos a fim de cessar a ameaça", informou a PM, em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme a PM, a dupla ainda tentou fugir pela zona de mata, e Keven entrou no açude. Ele se afogou, mas foi salvo pela composição, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar. Posteriormente, ele e o comparsa foram conduzidos à Delegacia de Paraipaba.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .380, 15 munições intactas calibre .380, dez munições intactas calibre .40, nove munições intactas calibre 9mm, um smartphone e um carro VW Voyage de cor preta.

"Carlos Alberto tem autuações por roubo, tentativa de roubo, desobediência, ameaça, associação criminosa e corrupção de menores", informou a PM. "Keven Praciano tem autuações por desobediência, ameaça e associação criminosa."



Sobre o assunto Saiba quais foram as regiões do CE que reduziram os homicídios em outubro

"Flagrante injustiça", diz prefeito de Horizonte, alvo de operação sobre morte de vereador

Suspeito de integrar facção criminosa é preso em Fortaleza após ameaçar policiais

Tags