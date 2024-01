Cearenses relatam prejuízos causados por quedas constantes de energia

Segundo informa o morador, a energia costuma cair na cidade "a cada dez minutos em média", e isso fica mais perceptível no período da tarde, na noite e na madrugada. Instabilidade elétrica estaria trazendo prejuízos para as pessoas e ao comércio, além de estar se repetindo em localidades vizinhas.

Uma das localidades afetadas pelo transtorno seria Ereré , distante 316,3 km de Fortaleza , conforme conta o advogado Dannilo Augusto Freire. Morador do município, ele criou um abaixo-assinado contra a Enel cobrando "urgência na resolução do problema" que estaria trazendo prejuízos a população desde 2023.

Quedas constantes de energia têm sido registradas por moradores em diversos municípios cearenses. De acordo com relatos de populares, o problema afeta comércios, traz prejuízos alimentícios e dificulta o funcionamento de eletrodomésticos. Enel garante que iniciou um plano de ação em algumas das cidades da região Sul para melhorar a qualidade do fornecimento elétrico nas regiões.

"Ligamos inúmeras vezes (para a Enel), e em todas as chamadas recebíamos previsões diferentes. Na última ligação, por volta das 17 horas, a atendente estranhou o fato de a energia ainda não ter retornado, pois a previsão era para ter sido 11 horas. O prejuízo que tive foi com a comida da geladeira", lembra.

Já em Aquiraz , distante 29,9 km da Capital, a instabilidade foi percebida de forma intensa nos primeiros dias de 2024. Conforme Rozemir Barbosa, 51, moradora da região, no dia 1° houve uma queda de energia que durou cerca de uma hora. No dia seguinte foram duas, com duração de cerca de 30 minutos.

Empresa também esclareceu que "as fortes chuvas acompanhadas por descargas atmosféricas e ventos afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes na área de concessão". Em relação ao problema observado em Aquiraz, órgão destacou em nota que "identificou o roubo de sete km de cabos em duas ocasiões no fim do ano (dia 29 e 1/01), prejudicando o fornecimento da região".

Procurada pelo O POVO , a Enel informou "que iniciou um plano de ação em alguns municípios da região Sul, onde ficam as cidades de Ereré, Pereiro, Iracema, Alto Santo e Potiretama, no intuito de realizar manutenções e correções na rede para melhorar a qualidade do fornecimento de energia".

"Na realidade, nosso problema com a energia é até mais complexo do que apenas essas quedas. Há anos que a energia fornecida pela Enel para a nossa região é extremamente fraca. Durante a semana, são raras as ocasiões em que minha máquina de lavar funciona; os ventiladores operam em velocidade baixa. Já reclamamos diversas vezes. Pela última, apenas falaram que necessitavam colocar um transformador novo na área; porém, nada foi feito", completa Rozemir.

"A Enel Distribuição Ceará informa que iniciou um plano de ação em alguns municípios da região Sul, onde ficam as cidades de Ereré, Pereiro, Iracema, Alto Santo e Potiretama , no intuito de realizar manutenções e correções na rede para melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Até agora, já foram feitas mais de 1.900 podas, inspeções com equipes em campo e com apoio de drone, manutenções preventivas nos alimentadores e substituição de equipamentos, aparelhos para correção do nível de tensão.

Problemas relatados ocorrem no momento em que a Enel está sendo alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga supostas irregularidades da empresa. Ainda no início deste ano a organização deve ser ouvida na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). (Colaborou Ana Rute Ramires)

A empresa esclarece também que estão previstas a construção de mais de 20km de rede de média tensão, além do reforço e melhoria em outros trechos. Outra ação adotada pela companhia será a substituição de bancos reguladores já existentes e a instalação de novos equipamentos reguladores e de aparelhos telecomandados, que permitem manobras à distância, melhorando os níveis de tensão na região e diminuindo o tempo de atendimento. A distribuidora comunica ainda que serão realizadas novas podas na região, totalizando 30km de trecho de limpeza de faixa.

Em relação ao período do réveillon, a Enel Ceará esclarece que as fortes chuvas acompanhadas por descargas atmosféricas e ventos afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes na área de concessão. De imediato, a companhia iniciou manobras de transferência de cargas e reforçou suas equipes em campo para normalizar os clientes. Só para ter uma ideia, foram registrados, em um curto período, mais de 21 mil raios e 22 transformadores queimados, além de 62 postes abalroados. Durante todo o feriado, a companhia trabalhou com um reforço de mais de 600 equipes.

Em Aquiraz, especificamente na região de Porto das Dunas, a companhia identificou o roubo de 7km de cabos em duas ocasiões no fim do ano (29 e 01/01) prejudicando o fornecimento da região. Imediatamente, as equipes da companhia trabalharam para reconstruir os fios e postes que caíram normalizando o fornecimento.

Sobre o ressarcimento de danos elétricos, a empresa esclarece que o cliente pode entrar em contato com a companhia através de um dos canais de atendimento e solicitar a análise.

Investimentos



A Enel Distribuição Ceará vem investindo constantemente na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização da rede de distribuição do Estado. Nos últimos 5 anos, a empresa investiu mais de R$ 5 bilhões. A companhia possui um plano de melhoria e qualidade e está investindo em novas subestações, linhas e equipamentos de automação de rede.

A Enel Distribuição Ceará segue comprometida com a qualidade do fornecimento de energia do Ceará e está com um pacote de obras e ações na rede de distribuição. Projetos de inovação, digitalização, obras e manutenção da rede elétrica, além de ações de sustentabilidade estão entre os principais projetos para este ano. Além disso, o uso da inovação e de novas tecnologias faz parte de uma grande ação para melhoria na qualidade do fornecimento de energia. Para isso foi implementado o projeto Tele controle, que consiste na utilização de equipamentos controlados à distância para operação remota da rede tornando o serviço mais eficiente. O objetivo do projeto é fazer com que a quantidade de clientes afetados naquela área desligada seja a menor possível, reduzindo significativamente o tempo de restabelecimento do fornecimento de energia. Mais de 4.400 equipamentos já foram instalados em todo o estado.

Outro projeto da companhia é o Self-healing, que é capaz de realizar todas as manobras de recomposição da rede após falha sem intervenção do operador, ou seja, totalmente de forma automática e num intervalo menor de tempo. Nos últimos dois anos, a Enel Ceará ativou o recurso de recomposição automática em 302 alimentadores, o que representa automação de 42% da rede de média tensão. O principal benefício desse tipo de tecnologia é a diminuição no tempo de normalização do fornecimento, além de reduzir o número de clientes sem energia em uma área afetada.

A empresa também instalou mais de 700 equipamentos para Comunicação via satélite em toda a frota de viaturas para agilizar o contato entre o Centro Operacional e os eletricistas em campo. Só no ano passado, foram contratados para Fortaleza e Região Metropolitana cerca de 450 profissionais e inseridas 135 viaturas no trabalho de campo.

Com os investimentos, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. De setembro de 2022 a setembro de 2023, a empresa reduziu em 12,5% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora) e em 8,5% a frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora), estando dentro dos limites exigidos da agência reguladora".