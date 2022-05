Teto de hospital em Paraipaba desaba e idosa de 84 anos morre

A paciente, Tereza de Araújo Freire, foi socorrida pela equipe médica do hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no local

Parte do teto do Hospital Municipal de Paraipaba desabou na madrugada desta segunda-feira, 9 de abril, sobre uma paciente. A vítima, Tereza de Araújo Freire, de 84 anos, estava internada na unidade e foi socorrida por uma equipe médica do próprio hospital, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a uma ocorrência de desabamento com vítima fatal e que uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local, onde foram coletados indícios que subsidiarão as apurações. O órgão que segue à frente das investigações do caso é a Delegacia Municipal de Paraipaba.

O POVO tentou entrar em contato com a diretora do Hospital Municipal de Paraipaba, Eveline Batista, no entanto, até a publicação dessa matéria, não obteve retorno. (Com informações da repórter Kauanna Castelo)

