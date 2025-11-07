Três homens são presos e uma adolescente é apreendida suspeitos de integrar facção em Paracuru

Material foi encontrado com suspeitos / Crédito: Divulgação | PMCE

Drogas e armas são apreendidas Durante buscas foram localizadas uma espingarda calibre 12, uma metralhadora artesanal calibre 9mm, dois revólveres calibre .38, dois carregadores, 33 munições de calibre 9mm e 29 munições de calibre .38. Também foram apreendidos "24 gramas de maconha, 12 gramas de crack, uma balança de precisão, roupas camufladas, balaclava, luvas, chapéu e dois sprays de tinta azul". Três indivíduos que haviam fugido do local foram encontrados escondidos em uma residência abandonada nas proximidades, sendo presos em seguida.