Três homens são presos e uma adolescente é apreendida suspeitos de integrar facção em Paracuru

Três homens foram presos e uma adolescente foi apreendida na noite dessa quinta-feira, 6, suspeitos de envolvimento com organização criminosa em Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza. Foram apreendidos com eles quatro armas de fogo, drogas, munições e outros materiais ilícitos.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), diligências foram iniciadas após denúncias apontarem "que indivíduos ligados a uma facção estariam escondidos em uma residência na Rua Mundica Barroso".
Agentes fora até o local e cercaram a casa. Uma adolescente abriu a porta do imóvel após ordem policiais, mas outros suspeitos tentaram fugir pelos fundos, provocando uma perseguição.
Quando entraram no imóvel, os policiais "encontraram armas de fogo sobre uma mesa, o que motivou a apreensão da adolescente".
Drogas e armas são apreendidas
Durante buscas foram localizadas uma espingarda calibre 12, uma metralhadora artesanal calibre 9mm, dois revólveres calibre .38, dois carregadores, 33 munições de calibre 9mm e 29 munições de calibre .38.
Também foram apreendidos "24 gramas de maconha, 12 gramas de crack, uma balança de precisão, roupas camufladas, balaclava, luvas, chapéu e dois sprays de tinta azul".
Três indivíduos que haviam fugido do local foram encontrados escondidos em uma residência abandonada nas proximidades, sendo presos em seguida.
Os homens e a adolescente, assim como o material apreendido, foram encaminhados para à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC). Envolvidos foram "autuados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores".