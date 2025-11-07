Homem é preso suspeito de participar de expulsões de moradores em Pacatuba

Ele estava escondido dentro de um imóvel no bairro Alvorada; Prisão aconteceu no município, nessa quinta-feira, 6

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de expulsar moradores de suas casas em Jacarezal, na Pacatuba , Região Metropolitana (RMF). Prisão aconteceu no município, nessa quinta-feira, 6.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi detido após investigações apontarem que ele estava escondido dentro de um imóvel no bairro Alvorada.

Uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE) foi ao local e, ao perceber a presença dos agentes, o homem teria tentado fugir, mas foi rendido.

Com o indivíduo foi encontrado uma arma de fogo calibre 9mm, além de 71 munições intactas. Ele já responde por "organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e receptação".

Investigação foi realizada pela Policia Civil do Ceará (PC-CE) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). Após abordagem, homem foi levado à unidade da PCCE e "autuado por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação".