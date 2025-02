Trecho recuperado da CE 085 é liberado em Paracuru

O trecho da CE 085, localizado no município de Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza, foi liberado para o tráfego de veículos nessa sexta-feira, 31. A liberação aconteceu após a conclusão das intervenções emergenciais realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) para a reconstrução do bueiro duplo e da pavimentação do trecho afetado.

A princípio, o serviço levaria cerca de 30 dias para ser concluído. Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, parabenizou a equipe da SOP pela agilidade no serviço realizado: “Eficiência e estratégia para garantir a liberação do tráfego na via o quanto antes”, escreveu o governador.