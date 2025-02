Justiça determina que Prefeitura de Caucaia garanta abrigo para idoso de 96 anos

Homem é deficiente visual e não tem familiar conhecido; decisão ocorreu após ação do Ministério Público do Estado do Ceará

Além de garantir o acolhimento, o município deve garantir o transporte do idoso para a instituição indicada pela Secretaria, sob pena de multa diária de R$ 300.

O idoso de 96 anos não foi identificado. Ele tem deficiência visual, não possui familiar conhecido e sua renda não é suficiente para arcar com as despesas de um abrigo particular.



Caso foi acompanhado pelo Ministério Público do Ceará



A decisão do tribunal ocorreu após pedido do Ministério Público do Ceará, a partir de instauração de procedimento administrativo pela 13ª Promotoria de Justiça de Caucaia.