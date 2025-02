PMs descobrem laboratório de drogas e apreendem 14 kg de entorpecentes em Sobral

A casa era alugada por um casal. No local foram apreendidas uma prensa hidráulica, 11,8 kg de cocaína e 2,1 kg de maconha, além de material para embalar os produtos ilícitos

Na vistoria, ospoliciais se surpreenderam ao encontrar em um dos cômodos uma prensa hidráulica, balanças digitais, sacos plásticos, papel filme e grande quantidade de drogas. No total havia 11,810 kg de cocaína e 2,173 kg de maconha, que estavam embalados em sacos, tabletes e recipientes.

Cerca de 14 quilos de entorpecentes foram apreendidos e um laboratório clandestino de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 31, num imóvel no bairro Renato Parente, em Sobral . A ação aconteceu após informações levantadas pelo serviço de inteligência policial.

A operação foi por volta das 22h30min, quando agentes do 3º Batalhão da PM (3º BPM) se deslocaram até a residência suspeita. No local, não havia moradores. Segundo informações colhidas com vizinhos, a casa estava sendo alugada por um casal que alegava ter se casado recentemente e aguardava a chegada de seus móveis.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com informações. Os contatos podem ser direcionados para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também é possível denunciar pelo site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.