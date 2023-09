Suspeitos de matar DJ Miau e outros dois homens em Paracuru são presos

Dois homens, identificados como Kerly José Lopes, de 43 anos, e Elielder Farias de Sousa, 24 anos, foram presos suspeitos de matar três pessoas em Paracuru, a 90,8 km de Fortaleza. O triplo homicídio aconteceu em novembro do ano passado, e a prisão da dupla nessa quarta-feira, 27. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Entre as vítimas estava o homem identificado como Andersen Lucas de Sousa Rocha, músico conhecido como DJ Miau. Os três corpos foram achados em uma área de dunas e apresentavam lesões por arma de fogo.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Paracuru e no Quintino Cunha, em Fortaleza. Kerly possuía antecedentes por crime ambiental e contravenção penal. Conforme a Polícia Civil, Kerly é chefe de um grupo criminoso atuante em Paracuru.