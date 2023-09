Mulher e mototaxista são presos por porte ilegal de armas e drogas

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Caucaia, onde a mulher foi autuada com fundamento no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, e o homem pelo artigo 28, da Lei de Drogas

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu uma mulher, que portava duas armas de fogo, no município de Paracuru, a 90 quilômetros de Fortaleza, nessa sexta-feira, 1º. Além dela, um mototaxista, que levava a suspeita em uma motocicleta, também foi preso após ser flagrado com drogas.

Durante a abordagem, os policiais do 23º Batalhão Policial Militar encontraram duas armas de fogo com a passageira, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. Já com o piloto, foram encontradas duas trouxinhas de maconha, com cinco gramas.

A prisão aconteceu após os agentes receberam informações que um casal em uma motocicleta trafegava nas proximidades do Campo de Semente, no município. Os agentes iniciaram as diligências, onde a dupla foi avistada na rua do Sítio Iradilson, na Comunidade de Mocó.