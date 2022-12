Homem é morto a facadas por namorado da enteada durante confraternização de Natal

Crime aconteceu no município de Abaiara, região do Cariri, e teria sido motivado por ciúmes

O que era para ser uma confraternização de Natal terminou em tragédia familiar neste domingo, 26, no município de Abaiara, a 509 quilômetros de Fortaleza. Um agricultor identificado como José da Silva Nascimento, 50, foi assassinado a golpes de faca pelo namorado da enteada durante uma confusão que teria sido motivada por ciúmes. O crime aconteceu em um conjunto habitacional do bairro Alto da Alegria.

Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, a discussão começou após José supostamente ter "dado em cima" da própria enteada, namorada do suspeito. Irritado, o homem teria repreendido o agricultor pela atitude, mas acabou sendo agredido por este com um soco no rosto. Em resposta à ofensiva, ele sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe no peito esquerdo de José, fugindo do local na sequência.

A vítima foi socorrida pelos familiares para o hospital local e transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte (HRC), devido à gravidade do quadro. Ele faleceu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. O POVO pediu detalhes da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda o envio das informações.

