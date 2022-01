Trio é preso suspeito de furtar animais em Palhano

Criminosos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Russas, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e autuados em flagrante por furto

Um trio suspeito de furtar animais no município de Palhano, a 158 quilômetros de Fortaleza, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa quarta-feira, 5. Com eles, foi apreendido um veículo utilizado no crime, de modelo Chevrolet Vectra, onde transportava um carneiro furtado na parte traseira do veículo. O animal foi devolvido ao dono.



A prisão ocorreu após uma denúncia de que os suspeitos conhecido na região por furtar animais estava em fuga por uma estrada carroçável. Conforme os policiais, após as informações, a equipe se deslocou até a região informada e realizou a prisão dos criminosos.

Os suspeitos foram identificados por Eriberto Amaro Barbosa, 40, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo, corrupção de menor; Raimundo Eduardo da Silva, 22, com antecedentes por ameaça e furtos e Mychael Rodrigues de Sousa, 24.

O trio foi conduzido para a Delegacia Regional de Russas, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Lá, o grupo foi autuado em flagrante por furto.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3411-8567, da Delegacia Regional de Russas.

As informações podem ser repassadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

