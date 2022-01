Vídeo: cachorros são abandonados de madrugada por mulher em Belo Horizonte

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a ação de uma mulher abandonando dois cães na madrugada desta terça-feira, 4, no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. As informações são do portal G1.

Uma câmera de segurança mostra o momento que a mulher sai do banco do passageiro de um carro preto e abre o porta-malas para retirar os dois animais. O cachorro maior pula do carro enquanto o menor é jogado no chão. Depois, ela entra no veículo e vai embora, abandonando os animais.

Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado no Departamento de Investigações de Crimes Contra o Meio Ambiente pela ONG (Organização Não Governamental) Buridogs.

Em entrevista, a jornalista e protetora Fernanda Castro, que faz parte da Buridog, disse que o animal menor tem entre 2 e 3 anos e já recebeu cuidados de saúde como vacina e banho. Já o animal maior vai precisar ficar internado.

