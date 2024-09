Homem é condenado a 17 anos de prisão por sequestrar e torturar a ex-namorada

Um homem identificado como Pedro Luan Ramos do Nascimento, 26, foi condenado a 17 anos de prisão no último dia 11 de setembro por sequestrar e torturar a ex-namorada no município de Pacoti , distante 98 quilômetros de Fortaleza . O acusado foi preso em julho de 2020 por ter mantido a vítima amarrada em uma árvore por três dias.

À época do crime, a vítima foi encontrada em condições debilitadas por agentes das Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará (PC-CE e PMCE). Conforme relatado aos policiais, a mulher estava desidratada e sem comer há dois dias.

A vítima também estava com marcas de faca e maus-tratos quando foi encontrada e precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), Pedro Luan já tinha antecedentes criminais por lesão corporal.