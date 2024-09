Ceará teve 74 solicitações de medidas protetivas virtuais por mês em um ano de sistema

As medidas estão previstas na Lei Maria da Penha , que completou 18 anos no último dia 7 de agosto, e, conforme a legislação, as solicitações das medidas devem acontecer independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de Boletim de Ocorrência (BO).

Os dados foram extraídos pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), da Polícia Civil do Ceará, e divulgados ao O POVO , na quarta-feira, 11. Lançado em agosto do ano passado, por meio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) juntamente com a Secretaria das Mulheres (Sem), a plataforma online busca dar celeridade ao pedido de proteção às vítimas de violência.

O Ceará teve, em média, 74 solicitações por mês de medidas protetivas de urgência realizadas de forma virtual em um ano do sistema que permite requisitar o pedido pela internet. Ao todo, o Estado registrou 894 solicitações de medidas protetivas de urgência. De agosto a dezembro do ano passado, foram 260 solicitações, e entre janeiro e agosto deste ano, o total de 634 medidas protetivas de urgência foram requeridas no ambiente virtual.

De acordo com a advogada e membro da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), Olga Loiola, as medidas protetivas são aplicadas e analisadas em caráter de urgência. A solicitação, conforme a Lei Maria da Penha, deve ser concedida de forma imediata, sem prazo para análise.

Ainda na avaliação da defensora, a medida protetiva é uma ferramenta que salva a vida das mulheres. “Muitas mulheres têm sua integridade protegida após a concessão da medida protetiva. Após a solicitação da medida protetiva muitas vidas são salvas. Mesmo com medidas protetivas, crimes acontecem, mas ela ainda é a principal ferramenta de proteção para a mulher”, comenta a titular do Nudem.

A defensora pública Anna Kelly Nantua, titular do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem), da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), analisa que o número de solicitações reflete no aumento de canais que permitem realizar denúncias de violência e no aumento de casos de violência contra mulher.

A advogada explica que as medidas garantem a segurança das vítimas, principalmente, por meio do afastamento do agressor da vítima e do lar. Além disso, a medida impede que o agressor se aproxime e tenha contato com os familiares da vítima, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e a proibição de frequentar determinados lugares a fim preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Em abril do ano passado, a lei passou por alterações em relação ao requerimento das medidas, onde as medidas de urgência devem ser concedidas de maneira breve — já no momento em que a vítima apresentar denúncia perante a autoridade policial.

O agressor também pode estar sujeito ao comparecimento a programas de recuperação e reeducação. As consequências são aplicadas por um juiz. “A autoridade que determinar a medida vai verificar com caso concreto qual é a medida que é necessária para afastar a mulher dessa condição de violência e que mantenha a mulher em segurança”, explica Olga.

Solicitações tiveram aumento de 23% no ano passado

A Justiça do Ceará recebeu no ano passado quase 23 mil pedidos de medida protetiva, enquanto no ano de 2022, foram 18 mil pedidos, segundo o último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). As solicitações tiveram aumento de 23% no Estado.

Até 13 de setembro de 2024, foram concedidas 13.169. Do total de solicitações do ano passado, quase 21 mil foram aceitas, representando 92% do total. Em 2022, de todas as solicitações, 15.984 foram aceitas, retratando 87% das solicitações aceitas. Após a solicitação da vítima, o pedido é encaminhado ao Poder Judiciário.

Além do formato online, a medida pode ser pedida junto às delegacias especializadas de atendimento à mulher ou com auxílio das casas-abrigo, centros de referência da mulher e juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher.