Canal de denúncias da SSPDS registra mais de 6 mil chamados entre janeiro e agosto de 2024

O Disque-Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apresentou aumento de 41,86% no número de informações repassadas por ligação, mensagem de WhatsApp ou pelo site “e-denúncia”, que está à disposição do público desde junho deste ano. Foram computados os números que compreendem o período de janeiro e agosto deste ano, que recebeu 6.537, ultrapassando as 4.608 denúncias registradas no mesmo período no ano passado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme Nelson Pimentel, coordenador de Inteligência da SSPDS, o crescente número de denúncias recebidas aponta que o serviço conquistou a confiança da população do Estado.

"Essa é uma importante forma de comunicação da sociedade com as nossas Forças de Segurança. As denúncias podem ser repassadas por ligação, mensagem de áudio, texto, foto, vídeo ou pelo site. A partir da informação gerada, levantamos mais dados que vão assessorar o trabalho ostensivo e investigativo das Forças de Segurança do Ceará", pontua o coordenador em nota publicada pela pasta. Em junho, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social lançou o site Disque Denúncia 181, que permite que as informações sejam enviadas por meio do celular, do tablet ou do computador.

Na página inicial, o denunciante conta com 15 tipificações de crimes pré-cadastradas desde homicídios, crimes de corrupção, procurados e foragidos, violência contra a mulher, entre outros. O site conta também com um campo de denúncias relacionadas a crimes não listados no site. Com as informações em mãos, a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS realiza sondagens sobre o que foi denunciado e repassam os dados para a Polícia Civil (PC-CE) e para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).