Cearense e outros três brasileiros morrem em acidente de carro no leste da França

O cearense Denilson de Souza Amaro, 32, natural de Mauriti, a 513,04 quilômetros (km) de Fortaleza, estava entre os quatro brasileiros mortos em um acidente de carro na França nesta segunda-feira, 16. Ele morava na cidade de Saône, no leste do país, há cerca de um ano e, antes de se mudar, residia no Piauí. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

De acordo com as autoridades locais, o carro estava a cerca de 180 km/h, acima do limite estabelecido para a estrada, quando o motorista perdeu o controle e colidiu contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 1 hora da manhã.

