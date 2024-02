Açude Germinal volta a sangrar em Pacoti; 13 reservatórios estão com volume morto

49 açudes monitorados pela Cogerh estão com volume abaixo de 30%

O açude Germinal, localizado no município de Pacoti, voltou a atingir 100% da capacidade nesta sexta-feira, 16, conforme dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). Considerado de pequeno porte, o reservatório tem capacidade para armazenar 2.107 hm³.

Em 2024, o Germinal foi o único açude que chegou a sangrar. Entre os reservatórios monitorados pela Cogerh, apenas mais um está com mais de 90% da capacidade: Caldeirões, em Saboeiro. Caldeirões é ainda menor que o Germinal, comportando até 1.243 hm³ de água.