Águas do São Francisco voltam a percorrer açudes do CE após quase um ano com serviços paralisados

Liberação foi concedida nesta quinta-feira, 13, durante encontro entre entidades de Pernambuco e do Ceará. Transportação de água do Rio São Francisco para o Ceará estava paralisada desde novembro de 2022

O Núcleo de Controle Operacional da Integração do São Francisco, localizado em Salgueiro (PE), liberou água da estrutura do Rio São Francisco para a barragem de Jati, no Ceará, nesta quinta-feira, 13. A barragem de Jati possui estrutura com capacidade de acumular até 28 milhões de metros cúbicos de água.

Por conta de serviços de manutenção no conjunto de bombas da Estação de Bombeamento EBI-3, o equipamento ficou paralisado por dez meses.

Com a liberação, o Ceará volta a ter mais segurança hídrica, visto que, será uma fonte disponível para eventuais crises, além de ajudar nos uso de recursos hídricos para múltiplos usos.

Quando necessário, as águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco irão percorrer o trecho emergencial Cinturão das Águas do Ceará (CAC) até o Riacho Seco, no município de Missão Velha, e depois fluirá para os rios Salgado e Jaguaribe, com destino final no açude Castanhão. Uma vez chegada ao Castanhão, acontece a transferência para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pelo Eixão das Águas.

Robério Monteiro, secretário dos Recursos Hídricos do Estado, ressaltou que as águas do Velho Chico garantem uma maior segurança hídrica tanto para a região do Cariri quanto para RMF, tendo em vista que ambas seguem do CAC para o Castanhão.

A cerimônia de liberação contou com a presença da vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e de Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco, assim como o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Robério Monteiro, entre outros.

Na ocasião, Jade reafirmou a parceria robusta mantida entre o Governo Federal e os governos estaduais. Segundo a gestora, esta é uma “peça-chave para o andamento e a entrega de obras importantes para o Ceará e para o Nordeste”. “A água é um bem muito precioso, sobretudo para nós, nordestinos. Teremos um caminhão pipa bombeado a cada segundo, chegando para as nossas famílias. É por meio dessas obras que podemos ter esperança de ter a água, em quantidade cada vez maior, para seguir desenvolvendo os nossos estados”, disse.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, evidencia que, desde o primeiro dia do Governo Lula, houve auxílio prioritário da União. “ Tudo isso é graças ao esforço coletivo do Governo Federal em parceria com os estados. No primeiro dia de governo, fui autorizado pelo presidente Lula a transferir recursos para a continuação de obras em diversos estados nordestinos. É uma prioridade nossa”, afirmou em comunicado publicado pelo Governo do Estado.